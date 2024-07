Gazzetta – Conte avrebbe telefonato Ancelotti per un parere su Rafa Marin

Secondo La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte avrebbe telefonato a Carlo Ancelotti, per chiedere un parere su Rafa Marin, difensore spagnolo dei Blancos che diventerà un nuovo calciatore azzurro: “Carlo Ancelotti ha speso belle parole per Rafa Marin nella telefonata avuta con Antonio Conte. L’allenatore del Real Madrid ha rassicurato il collega del Napoli confessandogli che Rafa Marin è destinato a diventare uno dei difensori più forti in circolazione. Inoltre, ad avere un rapporto speciale con il calciatore è suo figlio Davide. La stima della famiglia Ancelotti per Rafa Marin è totale“.