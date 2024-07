De Maggio: “Martedì Giuffredi annuncerà la permanenza di Di Lorenzo a Napoli”

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato a proposito della vicenda legata a Giovanni Di Lorenzo nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riportato, il suo procuratore Mario Giuffredi annuncerà la sua permanenza martedì prossimo (oltre che del mantenimento della fascia di capitano), nel corso della conferenza stampa da lui annunciata. In queste ore inoltre, sta lavorando alla possibile cessione di Mario Rui, così come al rinnovo di Michael Folorunsho con il Napoli. Su Gianluca Gaetano invece, sono ben vigili Parma e Fiorentina.