Ceccarini: “Ci sono tutti gli accordi tra il Napoli e Buongiorno, mentre per Hermoso si lavora sulle cifre”

Il direttore ed esperto di mercato di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli degli azzurri e dei prossimi movimenti in entrata. In particolar modo si è parlato di Buongiorno, sempre più vicino a trasferirsi all’ombra del Vesuvio, e di Mario Hermoso. Queste le sue parole: “Ci sono tutti gli accordi tra il Napoli e Buongiorno, si può dire che l’operazione è virtualmente chiusa e bisogna solo capire la data in cui saranno fissate le visite mediche. Si continua invece a lavorare per quanto riguarda Hermoso sulle cifre, perché tra richiesta ed offerta da parte del Napoli non si è ancora trovata la quadra. Ad oggi Napoli e Juventus sono regine di questo mercato, perché ne sono state già grandi protagoniste”.