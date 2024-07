Cds – Osimhen vorrebbe restare in Europa, ma l’Al-Alhi rappresenta una possibilità

Il Corriere dello Sport si è soffermato sul futuro di Victor Osimhen, attaccante in uscita dal Napoli: “Osimhen a questo punto dell’estate, quando mancano pochi giorni al raduno del Napoli, sperava di avere novità differenti sul suo futuro. Ma il mercato è appena cominciato e quando, eventualmente, sarà tempo di nuove riflessioni, non mancheranno per lui le alternative. Il Psg ha sempre nel mirino Osimhen, anche se la priorità dei parigini prima dello stop deciso di Conte e De Laurentiis era Kvaratskhelia. Poi c’è l’Arabia Saudita che può tornare a bussare alla porta del Napoli. L’Al-Ahli può diventare per Osi un’opportunità, in questo caso l’unico vero ostacolo potrebbe essere la volontà del giocatore, che ancora spera o nella Premier o comunque di restare in Europa per continuare a vivere notti di Champions. Ma col ritiro di Dimaro che comincia tra una settimana, presto per lui sarà finito anche il tempo delle riflessioni“.