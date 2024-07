Diverse società stanno valutando l’opportunità di puntare su Lukaku, 31 anni, reduce dall’Europeo con il Belgio. Tuttavia, il giocatore attende Conte e desidera partire subito, nei prossimi giorni, per iniziare la stagione dall’inizio e non doversi inserire in un nuovo gruppo a estate inoltrata. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il belga è impaziente di unirsi a Conte per la sua nuova avventura al Napoli.