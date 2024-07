Capuano: “Oggi è 4 luglio, e vi dico che per me il Napoli si giocherà lo Scudetto con l’Inter di Inzaghi”

Il tecnico Eziolino Capuano ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di quella che potrebbe essere la prossima stagione degli azzurri. Queste le sue parole: “Oggi è giovedì 4 luglio 2024 e vi dico che per me il Napoli lotterà con l’Inter per la vittoria dello Scudetto. Le cose vanno dette prime e per questo io mi sbilancio, perché è Conte il vero top player di questa squadra. Conte non guarda nemmeno il calendario, è un allenatore con troppa personalità per farsi intimorire dagli avversari”