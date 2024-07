Tuttosport – Buongiorno, le cifre del contratto con il Napoli. Ingaggio triplicato rispetto al Torino

Il Napoli continua ad insistere per Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino. Il calciatore, è fortemente voluto come rinforzo per un reparto come la difesa che ha enormi necessità di nuovi elementi. A tal proposito, ne parla l’edizione odierna di Tuttosport. Secondo quanto riportato, l’offerta della società partenopea è imparagonabile con quanto recepisce nel capoluogo piemontese. In caso di trasferimento infatti, passerebbe dal percepire 800mila euro netti annui ai circa 2,5 milioni proposti dal Napoli, più del triplo. Questi, sono comprensivi di corposi bonus che potrebbero portare il totale a 3 milioni, per un contratto che durerà fino al 2029.