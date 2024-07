Serie A, svelate le finestre di gara e i turni di pausa. I dettagli. Saranno 4 i weekend di pausa

La Lega Serie A, con un comunicato reso noto attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noi gli orari in cui verranno disputate le varie partite nel corso delle giornate alla vigilia del sorteggio del nuovo calendario. Queste, saranno divise in 9 slot orari diversi, e solo due di queste saranno in contemporanea la domenica alle 15. Oltre a questo, sono state rese note le date in cui il campionato verrà interrotto per le varie soste delle Nazionali. Il turno infrasettimanale invece, potrebbe essere soggetto a modifiche per esigenze televisive, ma al momento è stabilito per mercoledì 30 ottobre 2024. Di seguito, il comunicato e le varie informazioni relative a giornate con variazioni.

FINESTRE DI GARA

Le gare di ogni giornata del Campionato di Serie A Enilive 2024/2025 si

disputano, come regola generale, nei seguenti giorni e orari:

− venerdì ore 20.45 (1 anticipo)

− sabato ore 15.00 (1 anticipo)

− sabato ore 18.00 (1 anticipo)

− sabato ore 20.45 (1 anticipo)

− domenica ore 12.30 (1 anticipo)

− domenica ore 15.00 (2 gare)

− domenica ore 18.00 (1 posticipo)

− domenica ore 20.45 (1 posticipo)

− lunedì ore 20.45 (1 posticipo)

Inizio domenica: 18/08/2024

Turno infrasettimanale: mercoledì 30/10/2024

Gare Nazionali: 08/09/2024; 13/10/2024; 17/11/2024; 23/03/2025

Fine domenica 25/05/2025