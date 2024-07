Rai – Napoli, si lavora a 3 colpi da dare a Conte. Le ultime

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, ha commentato ai microfoni della Rai il calciomercato del Napoli, rilasciando delle ultime su alcune trattative. In particolare, si tratta di quelle per Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola e Mario Hermoso. Si sta lavorando con l’entourage per limare i dettagli, ma la volontà comune è quella di proseguire al Napoli. Toccherà trovare l’accordo con il Torino, che potrebbe arrivare dopo aver alzato di poco il prezzo e con bonus meno difficili da raggiungere. Con Spinazzola invece, si lavora ad un contratto biennale. Per Hermoso invece, c’è da risolvere la trattativa tra la società e l’entourage. Però, dopo aver rifiutato l’Arabia Saudita e il Besiktas, è chiara l’intenzione di voler giocare all’ombra del Vesuvio.