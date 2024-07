Raduno Castel Volturno, Scotto: “Manna vuole presentarsi con due acquisti”

Attraverso il proprio profilo X, il giornalista Giovanni Scotto ha rivelato delle notizie sull’incontro che si terrà martedì 9 luglio a Castel Volturno, a cui parteciperanno Giovanni Manna, Antonio Conte e i giocatori.

Di seguito le sue parole: “Come anticipato, il Napoli inizierà il raduno martedì 9 luglio. L’obiettivo del ds Manna è portare a Castel Volturno Rafa Marin (visite mediche tra lunedì e martedì) e Leonardo Spinazzola, su cui ancora non c’è l’intesa definitiva. Il Napoli offre un biennale, ma si tratta sull’opzione per il terzo anno, come chiesto dal giocatore. Guadagnerà 2.5 milioni rispetto ai 3 con la Roma. Ridotto l’ingaggio per la grande voglia di lavorare con Conte”.

Poi Scotto ha continuato: “Anche se Buongiorno arriverebbe solo a Castel di Sangro, anche in questo caso si prova ad accelerare: da definire un’eventuale clausola rescissoria (tra due anni) non inferiore a 55 milioni. Per entrambe le operazioni c’è ottimismo. Al Torino 35 milioni più bonus, senza contropartite nonostante sia stato offerto Ostigard. Hermoso era solo un’alternativa, ma i costi alti hanno frenato il Napoli. Prima di altri eventuali innesti in difesa serviranno 1 o 2 uscite”