Pedullà: “Osimhen verso l’Arabia, per il momento niente Premier e Psg”

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha parlato sul proprio canale YouTube del futuro dell’attaccante del Napoli Osimhen. Ecco cosa ne pensa:

“Osimhen potrebbe andare in Arabia Saudita, anzi forse è questa la pista più calda per il futuro del nigeriano. A gennaio e la scorsa estate ha detto no a tale campionato, ma ora ha rinnovato il contratto e c’è questa clausola per la quale nessuno si è materializzato fino ad ora. Guadagna 10 milioni di euro e in Arabia quei soldi glieli possono garantire. Non so quanto aspetteranno il Napoli e Osimhen eventuali offerte da Parigi o dalla Premier League, ma c’è un collegamento anche per Lukaku che può raggiungere Conte ma non può aspettare all’infinito”.