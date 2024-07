Osimhen in fase di stallo: il procuratore sta cercando una soluzione

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del mezzogiorno. Che fa il punto della situazione riguardante il futuro di Victor Osimhen.

“Si resta in attesa di capire il futuro di Osimhen. Il nigeriano gradisce la Premier e non le società arabe che pure potrebbero garantire il pagamento della clausola rescissoria (120 milioni di euro). Insomma, c’è una fase di stallo ma su questo sta lavorando il procuratore del calciatore Roberto Calenda che sta cercando di sbloccare la situazione. Per la sostituzione la prima scelta di resta Romelu Lukaku che dopo gli Europei si è preso un po’ di tempo per riflettere”.