Morabito: “Buongiorno-Napoli si farà. Lukaku è il preferito di Conte: ecco quando si deciderà il mercato”

L’agente FIFA Vincenzo Morabito ha rilasciato delle dichiarazioni sul calciomercato del Napoli a Radio Marte.

Ecco le sue parole: “Conoscendo Antonio Conte io credo che Alessandro Buongiorno a Napoli arriverà o arriverà. Anche perché quando Conte si mette in testa una cosa, difficilmente cambia obiettivo. Secondo me se va via Victor Osimhen, attaccante nigeriano che ha la clausola rescissoria nel contratto, arriverà Lukaku e forse anche un altro attaccante”.

Poi Morabito ha continuato: “Certo Lukaku è il preferito di Conte. Io direi che nei prossimi 7-10 giorni si deciderà il mercato. In attesa dell’Inghilterra e del mercato arabo che potrebbe caricare Osimhen di tanti soldi. Se il Napoli prendesse Buongiorno, Marin, Lukaku e Spinazzola vendendo solo Osimhen qualcosina da fare rimarrebbe ma già sarebbe un Napoli diverso tenendo presente che i calciatori già nella rosa del Napoli beneficeranno tantissimo del lavoro di Conte”.