KKN – Ore caldissime per Buongiorno, possibile chiusura a breve

Sono ore caldissime nella trattativa per Alessandro Buongiorno, e la chiusura dell’affare può arrivare in queste ore. Lo annuncia il giornalista Valter De Maggio nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il difensore del Torino è uno degli obiettivi principali del mercato dei partenopei e può dare corpo ad un reparto apparso troppo in balia degli avversari nel corso della stagione appena conclusa. Per lui, stando alle ultime voci, si parla di un contratto quinquennale con un ingaggio di circa 2,5 milioni di euro.