KKN – Fatta per Spinazzola al Napoli: verrà annunciato nelle prossime 48 ore

Leonardo Spinazzola sarà a brevissimo un nuovo calciatore del Napoli. Lo annuncia il giornalista Valter De Maggio nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex Roma (svincolatosi da pochissimo), secondo quanto riportato, verrà annunciato dalla società partenopea nelle prossime 48 ore, a seguito delle visite mediche. Dunque, sarà a disposizione di Antonio Conte già nel ritiro di Dimaro. Il tecnico, stravede per lui e lo avrebbe voluto già ai tempi dell’Inter. Per lui, è pronto un contratto biennale.