Gazzetta – Manna, missione in Belgio: 3 profili per Conte. I dettagli

Giovanni Manna, direttore sportivo, sta sondando il terreno in Belgio per poter offrire 3 calciatori ad Antonio Conte. Lo svela l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Due di questi, sono di proprietà dell’Anversa. Si tratta del centrocampista classe 2000 Jurgen Ekkelenkamp, che tra tutte le competizioni ha collezionato 5 gol e 2 assist in questa stagione. L’altro è il francese George Ilenikhena, classe 2006, considerato un futuro prospetto, già autore di 14 reti e 1 assist. Un altro degli elementi è il classe 2004 Mario Stroeykens, di proprietà dell’Anderlecht. Si tratta di un giovane trequartista in grado di poter giocare anche da esterno, autore di 6 gol e 7 assist nell’annata appena conclusa.