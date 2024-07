Fissato l’incontro tra Manna e l’agente di Meret: possibile rinnovo con aumento

Secondo quanto riportato dal il Mattino. Il Napoli ha fissato un appuntamento per prolungare il contratto di Alex Meret. Il suo agente Federico Pastorello, dovrebbe rientrare dall’estero a stretto giro e subito dopo ha in agenda un incontro con il ds Manna per trattare il rinnovo del numero uno azzurro con tanto di adeguamento economico.

Il Napoli propone a Meret un nuovo contratto triennale con opzione unilaterale per un altro anno a cifre leggermente più alte di quanto percepisce oggi l’estremo difensore (che ad oggi guadagna 1 milione a stagione). Le condizioni per trovare agevolmente un accordo ci sono tutte.