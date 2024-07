Corriere della sera – Spalletti deluso dalla squadra, si sente tradito

Ecco quanto scrive il Corriere della Sera sulla prestazione dell’Italia di Luciano Spalletti ad Euro24:

“Sarà analizzata la preparazione fisica, visto che la squadra, tranne il primo tempo con l’Albania, l’unico fatto per bene, è sempre sembrata in sofferenza. Ma anche e soprattutto il rapporto con il gruppo. Spalletti è deluso dalla squadra e si sente tradito. Ma anche la squadra non ha capito l’allenatore. Il feeling non è mai scattato. Chi è stato dentro il ritiro azzurro racconta un clima piuttosto pesante, poco divertimento e troppa tattica. I giocatori in campo erano preoccupati di rispettare le consegne“.