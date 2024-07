CdS – Retroscena Anguissa: convinto a rimanere a Napoli dalle parole di Conte

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito di André-Frank Zambo Anguissa, alla ricerca del rilancio dopo una stagione poco positiva. Secondo quanto riportato, il camerunense sarebbe entusiasta di lavorare con Antonio Conte, ed ha gradito la fiducia che, dalle prime battute di questa sua nuova esperienza, ha riposto in lui. L’ex Fulham è voglioso di riscatto, per questo, aveva anche pensato ad un passaggio in Arabia Saudita, ma le parole del nuovo mister l’hanno convinto a rimanere al Napoli. Ora, non vede l’ora di poterlo conoscere e lavorare con lui.