Biasin su Spalletti: “Se vuoi bene a Di Lorenzo lo levi dalla mischia”

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, si sofferma anche su Giovanni Di Lorenzo:

“È stato convocato tra i 26 nonostante fosse reduce da una stagione orribile. Ci sta, in fondo è il capitano del Napoli campione d’Italia con Lucianone in panchina. E però un conto è “convocare”, altra cosa è accanirsi. Se vuoi bene a un tuo giocatore (Di Lorenzo resta un ottimo giocatore), la cosa peggiore che puoi fare è buttarlo in campo quando non è al massimo delle sue capacità. Se gli vuoi bene, lo levi dalla mischia. E invece così resterà il simbolo di una Nazionale di rara bruttezza“.