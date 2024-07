Bergomi su Lukaku: “Difficile da allenare, ma in Italia lo vedo bene”

L’ex calciatore Beppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Romelu Lukaku durante Calciomercato l’originale. Ecco cosa ne pensa:

“Continuo a vederlo bene in Italia. Lukaku non ha iniziato bene, ma è cresciuto poi molto ieri. Ha difeso palla, ha permesso a De Bruyne di calciare ma è chiaro che si attende di più. Alla Roma meno bene rispetto all’Inter, ma Conte è l’allenatore giusto perché mi hanno spiegato che non era semplice allenarlo. Mi dicevano che se aveva un problema di peso, se faceva troppi pesi ingrossava, se non li faceva non aveva giusta tonicità ma con Conte aveva trovato l’intesa”.