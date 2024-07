Anellucci: “Natan? Operazione totalmente fallimentare, acquisto sbagliato”

L’agente FIFA Claudio Anellucci ha risposto ad alcune domande sul calciomercato in diretta su 1 Station Radio. In particolare, gli sono state poste delle domande sui calciatori del Napoli. Di seguito l’intervento completo:

Con l’arrivo di Hermoso, Buongiorno e Marin, il principale indiziato a lasciare Napoli è Juan Jesus?

“Secondo me, ce ne sono diversi. L’operazione Natan è stata imbastita per far crescere un giocatore, ma è stata totalmente fallimentare. Non credo ci sia un progetto per aspettare il brasiliano. Va ceduto in prestito. Non ha le caratteristiche per poter essere impiegato come centrale del Napoli. Le maglie pesano, con tutto il rispetto. Se avesse giocato in un club di bassa classifica, sarebbe stato diverso. Sono valutazioni da fare quando vai a sostituire il miglior difensore dello scorso campionato – Kim- con un ragazzo come Natan. Gli infortuni non possono essere una scusante. Per me Natan è stato un acquisto sbagliato, così come lo sono stati quelli di gennaio. Con Conte, però, non ci si potranno permettere passaggi a vuoto”.

Ostigard, invece, rimarrà in azzurro?

“Ostigard non ha fatto male, ma partire con il norvegese titolare vorrebbe dire non essere in linea con i principi di Antonio Conte. Può far parte della rosa di Conte, ma non può essere il ricambio principale”.