Sky – Spinazzola vicino al Napoli, i dettagli

Il Napoli ha individuato in Leonardo Spinazzola il rinforzo ideale per la fascia sinistra. L’ex giocatore di Juventus e Atalanta si è svincolato dalla Roma ed è ora disponibile a parametro zero. Secondo l’esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro tra le parti, che sarà decisivo per la trattativa.

Il Napoli ha una corsia preferenziale per Spinazzola e la dirigenza è determinata a concludere l’accordo il prima possibile, per mettere subito a disposizione di Antonio Conte un rinforzo. La giornata odierna potrebbe essere decisiva per i nuovi colloqui, con Spinazzola che si legherebbe al club partenopeo con un contratto biennale fino al 2026, anche se i dettagli sono ancora da definire. Inoltre, oggi è prevista un’importante riunione di mercato per discutere l’ingaggio di Alessandro Buongiorno.