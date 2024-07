Sky – Lukaku piace anche al Milan, la situazione

La dirigenza del Milan continua a cercare un attaccante, considerandolo una priorità assoluta. Romelu Lukaku, reduce dall’Euro24 con il Belgio, ha deciso di prendersi qualche giorno per riflettere sul proprio futuro. Mentre il Napoli è ‘bloccato’ dalla possibile uscita di Osimhen, che è nel mirino di club degli Emirati Arabi e dell”Inghilterra, il Milan resta interessato a Lukaku. Tuttavia, il club rossonero non ha ancora presentato un’offerta al Chelsea e deve sviluppare una strategia per convincere il giocatore sul fronte dell’ingaggio, oltre a soddisfare le richieste economiche dei ‘blues’. Questa situazione è riportata dalla redazione di Sky Sport.