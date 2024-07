Salernitana nel caos, Sottil si dimette: la situazione

Dopo una serie di sondaggi e analisi, il nome di Gaetano Fontana è emerso come probabile prossimo allenatore della Salernitana. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi, in seguito a un confronto con Danilo Iervolino e l’amministratore delegato Maurizio Milan, ha deciso di puntare sull’attuale tecnico del Latina per avviare la nuova stagione, promuovendo un progetto orientato alla sostenibilità economica.

Questa opzione ha preso vigore nel pomeriggio di ieri, quando Petrachi ha contattato il direttore sportivo del Latina, Matteo Patti, il quale è rimasto sorpreso dall’interesse della Salernitana per Fontana, che ha recentemente rinnovato il contratto dopo l’eliminazione ai playoff promozione ad opera del Taranto di Eziolino Capuano. La notizia è riportata dal quotidiano La Città.