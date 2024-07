Sabatini: “Conte al Napoli? La scelta migliore. Buongiorno profilo ideale, ecco come potrebbe arrivare”

A Radio Punto Zero è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista sportivo e conduttore televisivo per fare il punto della situazione in casa Napoli riguardo il calciomercato e l’arrivo di Antonio Conte al Napoli.

Per quanto riguarda la scelta del tecnico leccese sulla panchina azzurra, Sabatini ha commentato: “Penso che Napoli per Antonio sia la scelta migliore che potesse fare, anche in termini manageriali. Mettendo da parte la storia di Conte, io credo che a lui si possa chiedere un Napoli che ragioni per un obiettivo che va domenica dopo domenica. Inoltre, ha il vantaggio di non avere impegni infrasettimanali”.

Inoltre, il giornalista si esprime sugli obiettivi di mercato del Napoli di questa finestra estiva: “Buongiorno? È sul mercato ed è il miglior centrale in circolazione, per il Napoli è il profilo ideale per la difesa. Non è da escludere il suo arrivo con una pedina di scambio”.

“Su Lukaku penso che il suo rendimento vada valutato in proporzione alle sue ultime annate, non mi meraviglierei se con Conte potesse tornare come negli anni migliori all’Inter.

Natan e Lindstrom? Conte ha bisogno di vederli in ritiro, a Natan farebbe bene un anno in prestito, sempre in Italia. Lindstrom, invece, mi incuriosisce. La decisione su di loro arriverà a metà agosto” conclude Sabatini.