Rai – Hermoso vuole il Napoli nonostante le sirene turche

Il giornalista esperto di mercato Ciro Venerato ha fornito un aggiornamento su Rainews24 riguardo al mercato del Napoli, con particolare attenzione a Mario Hermoso: “L’entourage dello spagnolo ha smentito con fermezza le voci di richieste da parte di club arabi per il suo assistito. È confermato l’interesse del Besiktas, che ha presentato un’importante offerta, ma Hermoso non è interessato a giocare in Turchia. Il suo obiettivo è approdare in un campionato di alto livello e il Napoli gli piace. In questi giorni si cercherà di ridurre la differenza tra domanda e offerta relativa all’ingaggio. Le problematiche relative alle commissioni sono state superate, come anticipato ieri. Questi sono i pensieri e le parole del suo entourage”.