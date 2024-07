Come riporta Radio Kiss Kiss Napoli, sono attesi sviluppi importanti sul fronte Di Lorenzo nella prossima settimana. Il capitano azzurro si trova in vacanza dopo l’Europeo, ma martedì prossimo il suo agente, Mario Giuffredi, parlerà in conferenza stampa per chiarire la sua posizione. Negli ultimi giorni sembra ci siano stati dei segnali distensivi da parte del calciatore ma bisognerà aspettare martedì prossimo per saperne di più.