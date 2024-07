Il 9 luglio gli azzurri rientreranno a Castel Volturno: l’era Conte è pronta a cominciare

Tra pochi giorni gli azzurri si raduneranno a Castel Volturno per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, in un post sui social ha spiegato come si svolgerà il rientro in campo: “La nuova stagione del Napoli parte martedi 9 luglio con il raduno a Castel Volturno, che si completerà il giorno dopo. Visite mediche e primi test fisici. Giovedì 11 la partenza per il ritiro di Dimaro. Non ci saranno i reduci dell’Europeo e Olivera, ancora impegnato in Coppa America”.