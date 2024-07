L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata all’affare Leonardo Spinazzola. Secondo il quotidiano il Napoli è sempre più vicino a Spinazzola, svincolatosi dalla Roma. La volontà di chiudere è presente da entrambe le parti, con Manna che continua la trattativa con l’agente del giocatore, ma c’è da rifinire il contratto. Sul contratto gli azzurri vogliono tutelarsi. Il terzino infatti ha spesso avuto in carriera infortuni gravi che lo hanno tenuto lontano dal campo per molto tempo. Per questo gli azzurri vorrebbero aggiungere una clausola sulle presenze. In questo modo la squadra di Conte potrebbe cautelarsi in caso di lunghi stop.