CdS – Difficile decifrare il futuro di Osimhen. I club di Premier hanno cambiato strategia, i dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione intricata legata a Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen è ancora del Napoli perché al momento tutti i club interessati, soprattutto quelli di Premier League, frenano considerando .la clausola. L’Arsenal, ad esempio ritiene già alta la valutazione di Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, che costa 100 milioni e per lo stesso motivo ha rinunciato all’idea di puntare su Osimhen. Il Chelsea, invece, con l’arrivo di Maresca ha cambiato obiettivi per l’attacco. E il Manchester United con la conferma di Ten Hag potrebbe significare permanenza per Hojlund che è stato pagato 72 milioni di sterline. Difficile credere che lo United spenda così tanti soldi per un altro centravanti dopo solo un anno.