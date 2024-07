L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul mercato in entrata in casa Napoli. Secondo il quotidiano dopo Rafa Marin il Napoli vuole chiudere anche per Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno. Il principale investimento del club di De Laurentiis riguarda la difesa ovvero Buongiorno del Torino. Il Napoli spinge, vuole accelerare, la distanza dai 40 milioni richiesti dai granata non è molto ampia. Durante questa settimana potrebbe esserci anche l’incontro per Spinazzola, c’è però ancora da accordarsi sull’ingaggio per l’ex Roma che sostituirebbe Mario Rui.