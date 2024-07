Ci sono novità riguardanti Kvara dall’esperto di calciomercato Schira.

Secondo quanto riportato da Schira, infatti, il Napoli e il procuratore di Kvara si vedranno a breve per discutere di un notevole adeguamento di contratto e una clausola, alla Osimhen, da inserire nel nuovo contratto. La società ritiene il talento ex Dinamo Batumi incedibile sul mercato, ma il pressing del PSG è forte e gli azzurri devono chiudere la trattativa per il rinnovo al più presto.