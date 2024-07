Jean Pierre Papin fa il punto sull’Europeo che si sta giocando in Germania soffermandosi anche sulle questioni italiane. L’ex attaccante del Milan, intervistato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha analizzato la situazione di Romelu Lukaku: “E’ uno dei ‘nove’ più forti al mondo perché grande fisicamente e veloce – ha esordito l’ex centravanti rossonero – e perché è sinistro, ma sa tirare anche di destro. Il Belgio però ha anche De Bruyne, un centrocampista incredibile, e altri giocatori interessanti come il rapidissimo Doku. E attenti a Tielemans: quando decide di giocare al meglio, diventa importantissimo.

La partita dell’Italia? Non è andata bene, no, però la Svizzera è una bella squadra e poi si vede come l’Italia sia una nazionale in costruzione. Spalletti ha ragione quando dice di aver bisogno di tempo, anche se nel calcio il tempo è sempre poco perché i tifosi vogliono i risultati subito. L’Italia crescerà, Spalletti deve finire il lavoro.

Scamacca? L’avevo seguito in Europa League, nell’Atalanta contro il Marsiglia, e mi aveva fatto una grossa impressione – ha concluso Papin – ci aveva fatto male, a noi dell’Olympique. L’altro giorno non ha ricevuto un cross, l’elemento principale di cui vive un centravanti. Se non hai assistenza..”.