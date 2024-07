Palmeri: “Accusa di Spalletti gravissima”

Il giornalista Tancredi Palmeri ha scritto su Luciano Spalletti nel suo editoriale per L’Interista:

“L’assurda accusa di Spalletti agli interisti: un precedente dice che il suo mandato è già finito. Riportiamo le parole per essere sicuri: “L’Inter ha vinto il campionato molto prima… Poi io mi sono assicurato e ho visto che Inzaghi ha fatto fare gli allenamenti in maniera corretta fino in fondo, ma può darsi che mentalmente venga di non essere così applicato”.

Ha poi aggiunto:

“Un ‘può darsi’ che è un macigno da chi è responsabile dal di dentro e conosce meglio di tutti le situazioni. Un può darsi che è un dire e non dire. Al di là del fatto in essere che è più che contestabile: Barella è stato tra i pochi a reggere la baracca prima dell’inabissamento contro la Svizzera; Bastoni idem, e anzi tra i meno peggio contro la Svizzera; Dimarco mediocre ma ha anche giocato sull’infortunio; Frattesi in linea con la squadra; Darmian poverino quando è stato chiamato in causa ha provato a fare il suo in posizioni non sue. Ma non è nemmeno questo il punto. E’ che l’accusa di Spalletti è gravissima: gli interisti non sono rientrati con la testa sull’Europeo. Detta però a mezza bocca per non eclissarsi la partecipazione futura“.