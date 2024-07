Compagnoni: “Osimhen e Kvara situazioni complicate”

Il telecronista di Sky, Maurizio Compagnoni, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul Napoli:

“L’offerta del PSG può condizionare mentalmente Kvara. Ti offre 6-7 volte quello che percepisce ora, fa la Champions con l’obiettivo di vincerla, sei il sostituto di Mbappé, questo per un giocatore come Kvara è fondamentale, poi è anche vero che il Napoli non può essere schiavo dei capricci del PSG“.

Su Osimhen:

“Più passa il tempo e più la situazione Osimhen diventa complicata. In questo caso il contratto del giocatore è molto oneroso, se dovesse restare al Napoli potrebbe anche creare problemi di equilibrio all’interno dello spogliatoio. I grandi club che vogliono Osimhen sanno che il Napoli è costretto a cederlo, perché il contratto è molto oneroso. Per quanto i club inglesi non hanno problemi di spesa, attenzione perché potrebbero giocare al ribasso”.