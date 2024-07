Antonio Cassano ha parlato ai microfoni di Viva El Futbol dell’eliminazione dell’Italia.

Ecco le sue parole: “Credo sia davvero colpa dei calciatori, che come al solito quando devono esprimersi non ci riescono ad alti livello. In panchina avevamo un genio come Spalletti e non siamo riusciti a passare il turno”.