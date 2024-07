Lele Adani, noto opinionista sportivo, ha commentato l’eliminazione dell’Italia ad Euro 24.

Le sue parole a Viva El Futbol: “Credo proprio che non si possa parlare di eliminazione per condizione fisica. Non ho mai sentito dire che una Nazionale è stata eliminata per questo. Sono stati anche cambiati diversi calciatori. Se è questa l’Italia, quello che ho visto, attenzione anche al Mondiale”.