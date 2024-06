Ventrone, il figlio: “Conte era affascinato dalla passione dei napoletani per il calcio”

Durante la presentazione di mercoledì, Antonio Conte ha citato il compianto Gianpiero Ventrone. Per l’occasione, il Mattino ha intervistato il figlio Ivan. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ho parlato con Conte il giorno prima della presentazione a Napoli. È bello che sia arrivato nella nostra città. Papà non sarà più fisicamente al suo fianco, però continuerà a spingerlo, a dargli forza in questa nuova esperienza di una grande carriera. Antonio come papà ha sempre avuto un unico obiettivo: la vittoria. La vittoria si raggiunge con l’impegno e la sofferenza: questo è stato il pilastro su cui mio padre ha costruito una carriera durata 35 anni. Papà qualche volta gli aveva detto: ‘Dai, andiamo a casa mia’. Conte era affascinato dalla passione dei napoletani per il calcio”.