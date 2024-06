Tuttosport – Napoli, capitolo rinnovi: manca solo l’annuncio per Folorunsho, si lavora per Kvara. I dettagli

Tuttosport fa il punto sul capitolo rinnovi per il Napoli. De Laurentiis ha rispettato le richieste di Antonio Conte riuscendo a ottenere i rinnovi di Meret, Caprile e Folorunsho. Più delicata la situazione di Kvaratskhelia.

Alex Meret, si legge sul quotidiano, resterà fino al 2027 e Caprile fino al 2029. Da capire, se quest’ultimo resterà a Napoli o verrà nuovamente girato in prestito. Per Folorunsho manca solo l’annuncio: il romano guadagnerà 1.2 milioni di euro all’anno. Kvara è fortemente tentato dal Psg, ma Conte non vuole sentire ragioni. ADL gli ha offerto gli ha proposto un rinnovo da 5.5 milioni di euro all’anno fino al 2029, ma il club francese non molla la presa e continua il pressing, offrendogli 9 milioni all’anno più 2 di bonus.