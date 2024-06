L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sul prossimo mercato in casa Napoli. Secondo il portale sono tutti pazzi per Giovanni Leoni, il giovanissimo difensore della Sampdoria. Leoni è arrivato dal Padova ed ha saputo ritagliarsi uno spazio importante in prima squadra debuttando in cadetteria e andando a segno anche una volta in stagione. Il club doriano l’ha riscattato per 1,5 milioni di euro e offendo al giocatore un contratto triennale in scadenza nel 2027. La sensazione però è che il cartellino non resti a lungo nelle mani della Sampdoria. Sul centrale ci sarebbero le attenzioni dei top club italiani, in primis Inter e Napoli. Non è escluso che possa scatenarsi un’asta con l’inserimento di elementi come contropartite così come anche l’eventuale permanenza a Genova in prestito. La palla passa al nuovo responsabile dell’area tecnica Pietro Accardi che deve costruire un organico che possa essere protagonista in Serie B.