Il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale ha scritto di Giuseppe Ambrosino, giovane attaccante del Napoli. Secondo quanto riportato dall’esperto la punta andrà in prestito in Serie B, su di lui in vantaggio una delle retrocesse dalla Serie A, ovvero il Frosinone. Ma anche il Bari della famiglia De Laurentiis cerca di acquistarlo in prestito dagli azzurri, sarà lotta a due tra i ciociari e i pugliesi in estate.