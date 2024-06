Nino D’Angelo: “Sono sempre un ragazzo della Curva B. Conte? Vi dico la mia”

Continua l’incredibile stagione di concerti che sta vivendo Napoli tra lo stadio Maradona e Piazza Plebiscito. Questa sera sarà il turno di Nino D’Angelo. Il noto cantante napoletano avrà la possibilità di cantare le canzoni che tra gli anni ’80 e ’90 lo hanno reso una star nel capoluogo campano. Nino D’Angelo è noto anche per la sua passione per il Napoli. E proprio degli azzurri ha parlato nell’intervista rilasciata a Il Mattino oggi in edicola. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sono sempre un ragazzo della curva B, convinto che il nuovo allenatore possa far bene, riportarci subito almeno in Europa. Osi è andato, già da tempo, Di Lorenzo e Kvara, se lui vuole, se rimotivati, possono decidere di restare. Ma io sono un tifoso senza se e senza ma. Quando mio nonno mi portava allo stadio, che si chiamava ancora San Paolo, sul campo c’erano Juliano, Sivori, Altafini e Panzato. E stasera canto sul campo che ora porta il nome di Diego, mio amico, oltre che mito. Forza Napoli sempre: parlo della squadra, della città e della sua canzone”.