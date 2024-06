Clamoroso Zuliani: “Conte voleva la Juve!”

Nel suo editoriale su Bianconeranews, Claudio Zuliani afferma che in realtà il sogno di Antonio Conte era il ritorno a Torino. Il noto telecronista rivela come sono andati i fatti nel 2019, quando poi la società scelse Sarri. Ecco quanto rivelato dalla nostra redazione.

“La verità su Antonio Conte la sappiamo: voleva tornare a tutti i costi alla Juve. In tanti speravano che Antonio potesse far ritorno a casa. I fatti ci dicono che a distanza di alcuni anni si sia fortemente pentito di averci abbandonato quel 16 luglio caliente quando nessuno se lo aspettava a ritiro iniziato. Perché non gli avevano comprato Cuadrado? No dai, quelle sono piccole scusanti. La realtà ci racconta di un carattere, quello di Antonio, che si è fortificato sempre di più con il passare delle vittorie e che lo ha portato oggi a dichiarare: ‘sono un manager e decido io’. Questo è il punto. Il presidente Andrea Agnelli è uno che non dimentica e quando Allegri chiudeva il suo primo ciclo bianconero ha lasciato la decisione a Nedved e Paratici che hanno virato su mastro Sarri. Conte ha scelto la parte oscura della forza e molti tifosi della Juve se la sono legata al dito anche se lui, in tempi non sospetti, disse che un professionista va dove lo chiamano e dedica tutto sé stesso alla squadra per cui lavora in quel momento”.