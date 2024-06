L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un particolare riguardante Giovanni Di Lorenzo. Secondo il quotidiano tutti se ne sono accorti, è stato un “like” ben visibile tra i tanti. Di Lorenzo, attivo sui social, ha messo un cuore a un video del Napoli su Instagram, un collage di alcune delle dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa, da Palazzo Reale. Il capitano del Napoli, impegnato con l’Italia di Spalletti per gli ottavi di finale dell’Europeo contro la Svizzera, lancia un segnale, un piccolissimo dettaglio che però non è insignificante, anzi può diventare un indizio sulla volontà, di riavvicinarsi alla squadra, un possibile gesto distensivo da parte del capitano azzurro.