L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante il Napoli dei primi giorni dell’era di Antonio Conte. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis non è più solo: con lui ha Conte e Manna, con i quali può condividere la gestione del suo Napoli nel rispetto dei ruoli. Il giorno dopo l’incontro tra De Laurentiis e Kvaratskhelia è emerso chiaramente un aspetto. Il Napoli ha fatto all-in su Kvara, anche se lui non ha ancora accettato. La missione organizzata giovedì a Düsseldorf, è un po’ il simbolo della nuova era e della nuova aria che si respira da quando sono arrivati Antonio Conte e il ds Manna. Ora con De Laurentiis, ci sono un manager e un direttore sportivo che con lui formano una squadra nella squadra. Un team che si muove compatto per risolvere i problemi della stagione post scudetto. Ma ormai è il passato e sono immagini che pian piano saranno sostituite dal presente e dal futuro.