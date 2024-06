CdS – Kvaratskhelia e Di Lorenzo saltano Dimaro: il motivo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia salteranno il ritiro di Dimaro. Gli intrighi di mercato, però, non hanno niente a che fare con questa assenza. Infatti, i due “napoletani” hanno superato la fase ai gironi degli Europei con le loro rispettive nazionali e quindi, anche se dovessero essere eliminati in questo fine settimana, non faranno parte della spedizione trentina.

Ricordiamo, infatti, che i calciatori impegnati nei campionati per le nazionali hanno diritto a due settimane di vacanza. A meno di incredibili colpi di scena e di insanabili fratture, i due raggiungeranno Antonio Conte nel ritiro di Castel di Sangro, in programma dal 25 luglio all’8 o 9 agosto.