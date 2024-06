CdS – Di Lorenzo chiama Conte: “Mister, voglio andare via!”, la risposta del tecnico

Mercoledì, alla sua presentazione, Antonio Conte ha rivelato i calciatori che per lui sono intoccabili. In cima alla lista, l’ex Tottenham ha messo Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il toscano avrebbe chiamato Conte dopo la gara contro la Spagna. Il capitano avrebbe ribadito la sua volontà di voler lasciare Napoli.

Conte, dunque, non ha alcuna intenzione di voler lasciare andare via Di Lorenzo e De Laurentiis vuole accontentarlo. Dunque, il tecnico deve fare in modo di ricucire il rapporto se vuole assicurarsi il capitano del terzo scudetto ancora in azzurro.