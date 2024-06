L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano Mario Rui è pronto a dire addio al Napoli. Il mancino portoghese, 33 anni, potrebbe tornare in Portogallo: su di lui hanno chiesto informazioni Sporting Lisbona, Benfica e Porto. Da valutare anche le posizioni di Alessandro Zanoli, inseguito dal Genoa, e del centrocampista Gianluca Gaetano, tra i protagonisti della salvezza del Cagliari. Su di lui ci sono proprio i sardi, interessati a riaverlo, ma non è l’unico club ad aver chiesto notizie sul suo futuro.