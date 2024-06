L’edizione odierna di Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla situazione legata ad Alessandro Buongiorno. Secondo il quotidiano il Torino non cala le pretese rispetto ai 40 milioni di euro iniziali e potrebbe al massimo accettarne 35 milioni più bonus. La distanza non è molto ampia, il Napoli ha offerto 30 milioni più 5 di bonus e propone anche Ostigard come contropartita. La sensazione è che dopo gli Europei questa vicenda possa trovare l’accelerazione definitiva per arrivare all’esito finale.